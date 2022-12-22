Кампанію податкової амністії продовжили

Кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування продовжена до першого березня 2023 року. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для зручності платників Державна податкова служба України розробила відеоролик «Кампанію податкової амністії продовжено». У ньому йдеться про те, які активи підлягають спеціальному декларуванню, ключові відмінності податкової амністії, хто може скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням, які ставки збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування тощо.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області