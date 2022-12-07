На забезпечення соціальних гарантій

За одинадцять місяців цього року роботодавці Тернопільщини сплатили п’ять мільярдів 871,7 мільйона гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порівняно з аналогічним торішнім періодом приріст надходжень із цього платежу склав 1,4 мільярда гривень або 32 відсотки.

Лише у листопаді платники нашого краю спрямували на соціальні гарантії 609,1 мільйона гривень єдиного внеску, що на 40 відсотків більше, ніж торік. Приріст платежу до листопада 2021 року склав 176 мільйонів гривень.

Податківці нагадали, що єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань. У період воєнного стану держава виконує соціальні зобов’язання перед своїми громадянами, а для цього необхідні фінансові ресурси.

Відтак саме відповідальна позиція бізнесу та зразкова податкова дисципліна платників податків сприяє економічній стабільності та фінансовій безпеці країни.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області