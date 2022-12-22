Нарахування єдиного внеску працівникам при недотриманні резидентом Дія Сіті вимог законодавства

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-УІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема, підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою-підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року за номером 108/95-ВР «Про оплату праці», та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (пункт 1 частини першої статті 7 Закону за номером 2464).

Відповідно до частини п’ятої статті 8 цього Закону єдиний внесок для платників, зазначених у статті 4 Закону, встановлюється у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 Закону за номером 2464 бази нарахування єдиного внеску.

При цьому єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, фізичних осіб-підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з інвалідністю, встановлюється у розмірі 8,41 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 Закону за номером 2464 бази нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю.

Одночасно єдиний внесок для платника — резидента Дія Сіті, який у календарному місяці відповідав вимогам, визначеним пунктами 2, 3 частини першої, пункту 10 частини другої статті 5 Закону України від 15 липня 2021 року за номером 1667-ІХ «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» встановлюється:

а) на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року за номером 108/95-ВР «Про оплату праці» із змінами та доповненнями, — у розмірі мінімального страхового внеску;

б) на суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за гіг- контрактами, укладеними у порядку, передбаченому Законом за номером 1667, — у розмірі мінімального страхового внеску.

Мінімальний страховий внесок — сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (пункт 5 частини першої статті 1 Закону за номером 2464).

Отже, резидент Дія Сіті, який у відповідний календарний місяць не відповідає вимогам, визначеним пунктами 2, 3 частини першої, пунктом 10 частини другої статті 5 Закону за номером 1667, нараховує єдиний внесок працівникам, які у нього працюють, у розмірі 22 відсотки на суму фактично нарахованої заробітної плати (винагороди).

При цьому для осіб з інвалідністю єдиний внесок нараховується у розмірі 8,41 відсотка на суму фактично нарахованої заробітної плати таким працівникам.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області