Не старіють душею ветерани!

Минулі вихідні, 3—4 грудня, стали для збірної України дебютними в новому сезоні Кубка світу із санного спорту. Місцем проведення першого етапу став австрійський Інсбрук.

Вітчизняних прихильників цього виду спусків насамперед, звісно, цікавили успіхи нашого досвідченого земляка з Кременця Андрія Мандзія. Що ж, не можна не привітати багаторазового учасника зимових Олімпійських ігор із найбільш успішним виступом у кар’єрі. Уже під час першого чоловічого заїзду Андрій показав високий п’ятнадцятий результат. А за підсумками другого спуску зумів значно покращити свій показник, піднявшись на підсумкову десяту позицію.

Не можна принагідно не зазначити, що десяте місце Андрія Мандзія — найкращий результат України щонайменше з далекого вже нині 2009 року. Саме відтоді у системі офіційного сайту міжнародної федерації є результати всіх стартів. Останні тринадцять років жоден вітчизняний санкар не міг пробитися до десятки найкращих. Три роки тому йому вдалося стати чотирнадцятим за підсумками етапу кубка у німецькому Вінтерберзі.

Натомість львівський санкар Антон Дукач, який у дебютній спробі фінішував відразу за нашим земляком, змушений був цього разу задовольнитися сімнадцятим місцем. Це, до речі, другий його показник, адже чотири року тому зміг стати п’ятнадцятим у латвійській Сігулді.

Що ж стосується підсумків виступів інших наших вітчизняних спортсменів, то десятим також став двомісний жіночий екіпаж у складі Олени Стецків та Олександри Мох. Іще ж дві львівські одиночниці, вже згадана Стецків та Олена Смага розмістилися наприкінці третього десятка відповідно на 26-й і 27-й позиціях.

На фото: Андрій МАНДЗІЙ домігся найкращого особистого результату на етапі кубка світу в Австрії.

Фото із соціальних мереж