Нові досягнення тернопільських інтелектуалів

Нещодавно у польському місті Тчев відбувся етап кубка світу I.D.S.D. із шашок-100 «XX POLSKA GRA-OPEN» серед осіб з інвалідністю. Три з половиною десятки прихильників цієї інтелектуальної гри змагалися у сім турів за швейцарською системою з півторагодинним контролем часу і додаванням п’ятьох секунд за кожний зроблений хід.

Участь у турнірі взяли і представники тернопільського регіонального центру «Інваспорт». Мова про підопічну майстра спорту Пантелеймона Яблонського Мар’яну Хримко, а також про самого наставника.

Виступили наші земляки успішно. Скажімо, Мар’яна Хримко у суперечці спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату перемогла як серед жінок, так і серед усіх учасників турніру цієї нозології. Натомість пану Пантелеймонові, який виступав у турнірі спортсменів із порушеннями зору, у чоловічих баталіях удалося посісти третє місце, а за підсумками об’єднаних змагань так само стати переможцем.

На фото: переможниця етапу кубка світу у Польщі Мар’яна ХРИМКО під час змагань.

Фото із соціальних мереж