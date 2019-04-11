Понад тиждень у Луцьку тривали баталії чемпіонату України з шашок-100 серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. В турнірі за швейцарською системою в дев’ять турів свою майстерність продемонстрували п’ятнадцять жінок і 35 чоловіків із багатьох куточків нашої держави.

Серед них — і четверо тернопільських прихильників древньої гри, троє з яких є кандидатами в майстри спорту. Найуспішніше виступила єдина в команді представниця чарівної половини людства. Цього разу призерці багатьох всеукраїнських змагань, кандидатові в майстри спорту Ользі Концевич із Бережан підкорилася третя сходинка п’єдесталу пошани.

Не пасли задніх й інші. Кандидати в майстри Руслан Пронозюк і Степан Кушнір вибороли відповідно восьме та вісімнадцяте місця, Анатолій Невожай — 23-тє.

У тернопільському «Інваспорті» шашкісти тренуються під керівництвом майстра спорту Пантелеймона Яблонського.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»