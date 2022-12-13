Розмір ставки за посвідчення договору з відчуження нерухомого майна, яке перебуває у власності юридичної особи

Відповідно до частини шостої статті 55 Закону України «Про нотаріат» посвідчення договорів про відчуження, іпотеку житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості здійснюється за місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи — сторони відповідного договору. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Справляння державного мита в Україні регулюється Декретом Кабінету міністрів України від 21 січня 1993 року за номером 7-93 «Про державне мито».

Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами (стаття 1 декрету).

За посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об’єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження, сплачується державне мито у розмірі одного відсотка суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (підпункт «а» пункту 3 статті 3 декрету).

Згідно з пунктом 11 глави 1 розділу V Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 2012 року за номером 811 із змінами і доповненнями за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці, не зазначених, зокрема, в підпункті «а» пункту 3 статті 3 декрету, державне мито справляється за ставкою, визначеною підпунктом «д» пункту 3 статті 3 декрету.

Враховуючи сказане, за посвідчення договорів операцій відчуження житла та іншого нерухомого майна, які перебувають у власності юридичних осіб, державне мито справляється відповідно до підпункту «д» пункту 3 статті 3 декрету у розмірі одного відсотка від суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області