Щодо нарахування єдиного внеску

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Державна податкова служба України з метою реалізації єдиної державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиною внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування повідомляє таке.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування. їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Перелік платників єдиного внеску, права та їх обов’язки щодо нарахування та сплати передбачено статтями 4, 6, 9 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

У той же час з метою приведення законодавчої бази, зокрема з питань сплати єдиного внеску, у відповідність до умов функціонування в режимі воєнного стану, Законом України від 15 березня 2022 року за номером 2120-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону за номером 2464 доповнено пунктом 919, відповідно до якого тимчасово, з першого березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування воєнного стану, особи, зазначені у пунктах 4, 5, 51 частини першої статті 4 Закону за номером 2464, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе. При цьому положення абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7 Закону за номером 2464 щодо таких періодів для таких осіб не застосовується.

Отже, відповідно до норм Закону за номером 2464 з першого березня 2022 року голова фермерського господарства має право не сплачувати єдиний внесок за себе.

Разом із тим податківці повідомили, що Законом України від 24 червня 2004 року за номером 1877-ІV «Про державну підтримку сільського господарства України» визначено основи державної політики у бюджетній, кредитній, ціновій, регуляторній та інших сферах державного управління щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населення.

Пунктом 131.3 статі 131 Закону за номером 1877 визначено розмір єдиного внеску, який сплачує голова за себе та за кожного з членів свого фермерського господарства (якщо вони не підлягають страхуванню на інших засадах), необхідний для фінансової підтримки через механізм доплати єдиного внеску.

Відповідно до статті 131 Закону за номером 1877 Кабінетом міністрів України постановою від 22 травня 2019 року за номером 565 затверджено Порядок надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб — членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Пунктом 25 цього порядку визначено, що члени/голова сімейного фермерського господарства втрачають право на доплату в разі, зокрема, несплати внеску в розмірах, визначених пунктом 4 цього порядку, за підсумками кварталу: несплати внеску в розмірах, визначених пунктом 4 цього порядку, за підсумками року.

Станом на сьогодні зміни щодо застосування норм Закону за номером 1877, в частині правомірності надання доплати, з урахуванням норм пункту 919 Закону за номером 2464, не застосовувалися.

Своєю ДПС направила лист до Міністерства фінансів України від першого листопада 2022 року за номером 1796/4/99-00-24-03-01-04, яким повідомила про колізію в законодавстві стосовно надання додаткової фінансової підтримки через механізм доплати єдиного внеску та зазначила власну позицію щодо даного питання, а саме: у разі несплати або сплати не в повному обсязі зазначеними платниками єдиного внеску у сумі, передбаченою статтею 13 Закону за номером 1877, такі платники втрачають право на отримання такої доплати.

Листом від 16 листопада 2022 року за номером 06010-13-5/26951 Мінфін підтримав позицію ДПС та зазначив про направлення листа від першого листопада 2022 року за номером 1796/4/99-00-24-03-01-04 до Міністерства аграрної політики України, як головному розпоряднику бюджетних коштів, який здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, а також головним органом в системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує, серед іншого, формування та реалізує державну аграрну політику та державну політику у сфері сільського господарства.

Мінагро листом від 24 листопада 2022 року за номером 21-1640-05.1/24080 повідомило, що мають право на доплату єдиного внеску платники, які виконують умови, визначені пунктом 131.3 статті 131 Закону за номером 1877.

Враховуючи сказане, право на отримання додаткової фінансової підтримки має голова СФГ, який виконав умови, передбачені пунктом 131.З статті 131 Закону за номером 1877, в частині своєчасної та в повній мірі сплати єдиного внеску.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області