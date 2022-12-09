Сплата ПДФО на Тернопільщині за одинадцять місяців

За одинадцять місяців цього року суб’єкти господарювання Тернопільської області сплатили понад 6,1 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. Це на 1,4 мільярда або на 30,6 відсотка більше, ніж за аналогічний торішній період.

З усієї суми надходжень до державного бюджету платники спрямували 1,3 мільярда гривень цього платежу, а місцеві скарбниці області поповнилися на 4,8 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб.

Платниками цього податку є як фізичні особи-резиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні й іноземні доходи, так і фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні, а також податкові агенти.

Цй платіж є одним із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць. При цьому, основну частину в його надходженнях займає оподаткування заробітної плати та інших доходів громадян.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області