Термін для подання уточнення з податку на нерухоме майно при зміні бази оподаткування

Відповідно до підпункту 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України (ПКУ) платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на перше січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають до контрольного органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Про це нагадали в головному правлінні ДПС у Тернопільській області.

Форма декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року за номером 408.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою подається протягом тридцяти календарних днів із дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період із першого січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому він набув право власності (підпункт 266.8.1 пункту 266.8 статті 266 ПКУ).

Оскільки для інших випадків зміни бази оподаткування (зміна cтавок або кодів типу об’єкта, введення/скасування пільг, скасування права власності, зміна частки у праві власності на об’єкт тощо) нормами ПКУ та іншими нормативно-правовими актами не визначений термін подання уточнюючої декларації, то на вказані випадки поширюється норма підпункту 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 ПКУ, а саме уточнююча декларація має надаватися протягом тридцяти календарних днів із дня зміни бази оподаткування.

Разом із тим податківці зазначили, що згідно з підпунктом 266.10.1 пункту 266.10 статті 266 ПКУ податкове зобов’язання за звітний рік із податку юридичними особами сплачується авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, які відображаються в річній декларації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області