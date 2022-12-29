Тернопільські податківці виграли у судах 349 справ

Упродовж одинадцяти місяців 2022 року судові органи розглянули 601 справу, у яких однією зі сторін виступала податкова служба Тернопільщини. Як повідомили в управлінні правового забезпечення головного управління ДПС в області, на користь податкового відомства винесено 349 рішень на суму 184,6 мільйона гривень.

Водночас суб’єкти господарювання виграли 252 справи на суму 81,2 мільйона гривень. За позовами платників податків до органів ДПС про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень юристи служби відстояли 35 справ на суму 128,7 мільйона гривень.

Загалом із початку року на розгляді у судах різних інстанцій перебувало 1094 справи на суму 941,9 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області