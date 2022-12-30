У паперовій формі можуть надати декілька оригіналів довідки-підтвердження статусу податкового резидента України

Форма довідки-підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів та Порядок підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19 серпня 2022 року за номером 248. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок визначає процедуру видачі довідки платнику податків — юридичній або фізичній особі, яка є резидентом України у розумінні Податкового кодексу України (ПКУ) та міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування, а також підтвердження статусу податкового резидента України на документах за спеціальними формами, затвердженими іноземними компетентними органами, з метою застосування зазначених договорів до доходів, отриманих платниками податків із джерел в іноземній державі (пункт 1 згаданого порядку).

Відповідно до пункту 2 порядку надання довідки або підтвердження статусу податкового резидента України на документах за спеціальними формами, затвердженими іноземними компетентними органами, здійснюється безоплатно на підставі заяви про підтвердження резидентського статусу для уникнення подвійного оподаткування платника податків за формою, наведеною у додатку до порядку.

Пунктом 3 порядку визначено, що заява подається платником податків (уповноваженим представником) до контрольного органу за основним місцем обліку, а у разі подання заяви на отримання довідки платниками податків — фізичними особами, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання або не мають постійного місця проживання, — до будь-якого контрольного органу. Заяву за вибором платника податку може бути подано засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог, встановлених розділом II ПКУ.

Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у заяві. Довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині електронного кабінету з дотриманням вимог, встановлених розділом II ПКУ (дев’ятий абзац пункту 5 порядку).

Слід зазначити, що формою заяви передбачено отримання платником податків одного екземпляра оригіналу довідки за відповідний звітний (податковий) період (рік).

Разом із тим платник податків не обмежений у кількості подання таких заяв.

Тому контрольний орган може надати платнику податків (юридичній особі, фізичній особі-підприємцю, фізичній особі) довідку у паперовій формі за відповідний звітний (податковий) період (рік) для пред’явлення за місцем вимоги за результатами розгляду кожної поданої заяви.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області