Звітність зі збору за місця для паркування транспортних засобів за відсутності господарської діяльності

Відповідно до підпункту 268 прим.1.1.1 пункту 268 прим.1.1 статті 268 прим.1 розділу ХІІ Податкового кодексу України (ПКУ) платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради, організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Об’єктом оподаткування збором є земельна ділянка, яка згідно з рішенням ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів, а базою оподаткування — її площа (пункт 268 прим.1.2 статті 268 прим.1 розділу ХІІ ПКУ).

Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності (пункт 268 прим.1.3 статті 268 прим.1 розділу ХІІ ПКУ).

Форма податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 9 липня 2015 року за номером 636 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2019 року за номером 550), передбачає подання платниками збору до контрольного органу щокварталу звітності зі збору, показники в якій відображаються не наростаючим підсумком, а окремо за кожний квартал.

Водночас пунктом 49.2 статті 49 ПКУ визначено, що платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або при наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Форма декларації передбачає зазначення кількості днів провадження діяльності із паркування транспортних засобів (колонка 5 додатка до декларації).

ДПС розміщує електронні форми документів (pdf, xsd файли) на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність>Платникам податків про електронну звітність>Інформаційно-аналітичне забезпечення>Реєстр форм електронних документів. Ідентифікатор форми податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів: J/F 0301207.

Отже, якщо платником збору протягом звітного кварталу не проводилася господарська діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на відведених земельних ділянках, то відсутній показник, який підлягає декларуванню.

Враховуючи сказане, за відсутності у платника збору господарської діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках, то з урахуванням пункту 49.2 статті 49 ПКУ декларація за такий звітний квартал не подається.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області