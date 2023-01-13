Чи можуть платники єдиного внеску подати на погодження довідку-розрахунок на виплату заробітної плати в електронній формі

Пунктом 4 Порядку прийняття надавачами платіжних послуг на виконання платіжних інструкцій на виплату заробітної плати, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16 вересня 2022 року за номером 291 із змінами та доповненнями визначено, зокрема, що довідка-розрахунок на виплату заробітної плати складається платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком 1 до згаданого порядку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Контрольні органи невідкладно погоджують довідку-розрахунок в електронній або паперовій формі, надану платником єдиного внеску.

Контрольні органи відмовляють у погодженні за умови:

невідповідності довідки-розрахунку формі, визначеній у додатку 1 до цього порядку;

недостовірності викладеної в довідці-розрахунку інформації;

подання довідки-розрахунку до контрольного органу не за місцем взяття на облік платника єдиного внеску.

Один примірник погодженої довідки-розрахунку у паперовій формі надається обслуговуючому надавачу платіжних послуг, другий — контрольному органу, третій — залишається у платника єдиного внеску.

Довідка-розрахунок в електронній формі надається платником єдиного внеску до обслуговуючого надавача платіжних послуг з дотриманням законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Згідно з пунктом 1 порядку довідка-розрахунок в електронній формі — документ, отриманий платником єдиного внеску в електронній формі через електронний кабінет у порядку, встановленому статтею 42 прим.1 глави 1 розділу II Податкового кодексу України.

Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

Доступ до приватної частини електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації — id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія Підпис або «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.

У розділі «Введення звітності» приватної частини електронного кабінету платник єдиного внеску може надіслати до відповідного контрольного органу належним чином оформлену довідку-розрахунок в електронній формі за ідентифікатором форми J1330001 (для юридичних осіб) або F1330001 (для фізичних осіб).

Інформацію щодо отримання та дати реєстрації довідки-розрахунку в контрольному органі платник податків може переглянути у вкладці «Вхідні» розділу «Вхідні/вихідні документи» приватної частини електронного кабінету (також квитанції щодо приймання та обробки можна переглянути в розділі «Перегляд звітності» та розділі «Введення звітності»). Дата реєстрації довідки-розрахунку вважається днем її отримання контрольним органом.

Погоджена довідка-розрахунок в електронній формі (або відмова у погодженні) невідкладно направляється контрольним органом платнику єдиного внеску в електронний кабінет.

Інформація про погодження або надання відмови у погодженні довідки-розрахунку в електронній або паперовій формі вноситься до журналу реєстрації та опрацювання довідок-розрахунків в електронній або паперовій формі, який ведеться засобами інформаційно-комунікаційної системи контрольних органів з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації (дев’ятий абзац пункту 4 порядку).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області