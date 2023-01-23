…Для готівкових розрахунків

Станом на початок цього року на території Тернопільщини зареєстровано 9709 програмних та звичайних реєстраторів розрахункових операцій. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Зокрема, програмні РРО для проведення готівкових розрахунків використовують 4128 приватних підприємців та 126 юридичних осіб. Задля здійснення підприємницької діяльності вони зареєстрували 5652 програмних реєстратори розрахункових операцій. Тільки торік у грудні платниками податків зареєстровано 174 програмних РРО, скасовано ж — 90.

Окрім програмних реєстраторів розрахункових операцій, бізнес Тернопільщини використовує у своїй роботі також і класичні касові апарати. Так, станом на початок січня РРО на Тернопільщині використовують 433 юридичні особи та 2379 фізичних осіб. Всього ними зареєстровано 4057 одиниць касової техніки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області