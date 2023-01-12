До уваги виробників та імпортерів сигарил

ДПС України повідомила, що пунктом 10 статті 11 Закону України від 3 листопада 2022 року за номером 2710-ІХ «Про Державний бюджет України на 2023 рік» визначено, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2023 рік у частині доходів є 100 відсотків надходжень акцизного податку з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України сигарил понад загальний обсяг, визначений в сумі 831 мільйон гривень, виключно за умови внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення оподаткування акцизним податком сигарил, які наберуть чинності у 2023 році. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

На сьогодні відповідні зміни до Податкового Кодексу не внесені.

Водночас Міністерством фінансів України надані доручення:

Державній казначейській службі за кодами класифікації доходів бюджету (ККДБ) 14020600 та 14030600 «Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах» відкрити окремі рахунки для ведення аналітичного обліку надходжень акцизного податку з сигарил згідно з пунктом 5 наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року за номером 11 «Про бюджетну класифікацію».

Для відображення надходжень акцизного податку з сигарил Державною казначейською службою відкриті відповідні рахунки за ККДБ 14020601 та 14030601. Отже, у 2023 році сплата акцизного податку з сигарил повинна здійснюватися на зазначені вище рахунки.

На сьогодні діюча форма декларації акцизного податку не передбачає відображення сум податкових зобов’язань окремо по видах тютюнових виробів (рядки Б 12 та Б 13 розділу Б декларації), а діючий алгоритм контролю декларації акцизного податку забезпечує відображення в інтегрованих картках платників (ІКП) сум акцизного податку лише за ККДБ 14020600 та 14030600.

При поданні декларації виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів, рекомендується в додатку 10 до декларації розшифровувати дані, наведені у рядках Б 12 та Б 13 розділу Б декларації, зокрема:

по рядку Б 12 розділу Б декларації — щодо суми податкових зобов’язань, що підлягає нарахуванню з вироблених підакцизних товарів, окремо по сигарилах та окремо по інших тютюнових виробах, рідинах, що використовуються в електронних сигаретах, тютюну;

по рядку Б 13 розділу Б декларації — щодо суми податкових зобов’язань, що підлягає нарахуванню з ввезених підакцизних товарів, окремо по сигарилах та окремо по інших тютюнових виробах, рідинах, що використовуються в електронних сигаретах, тютюну.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області