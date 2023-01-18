Відповідно до пункту 4 розділу ІІ Порядку обміну електронними документами з контрольними органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 1 червня 2020 року за номером 261) електронні форми документів у форматі за стандартом на основі специфікації eXtensibleMarkupLanguage (XML) оприлюднюються на вебпорталі ДПС. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

На вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр форм електронних документів розміщені електронні форми:

податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 4 липня 2022 року за номером 189) за ідентифікаторами форм J0500108 (для юридичних осіб) та F0500108 (для фізичних осіб) та додатків до нього, зокрема:

додатку 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» за ідентифікаторами форми F/J0510408 (F — для фізичних осіб, J — для юридичних осіб).

Розрахунок за формою, затвердженою наказом за номером 189, перший раз подається за звітний (податковий) період — четвертий квартал 2022 року починаючи із першого січня 2023 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області