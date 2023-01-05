Фізична активність — ознака здорового способу життя

Міністерство охорони здоров’я України радить усім повсякчас турбуватися про покращення самопочуття, настрою і загалом життя. На думку фахівців, як запевняють в обласному центрі фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», це не так і складно.

Хоча би тому, що регулярна фізична активність — один з головних чинників підтримки здоров’я. А регулярні фізичні навантаження є чудодійною профілактикою від виникнення неінфекційних захворювань. Давно відомо, що активний спосіб життя знижує ризик виникнення злоякісних новоутворень, розвитку гіпертонічної хвороби, надмірної ваги. І, без сумніву, сприяє розвитку фізичної витривалості, покращенню психологічного та емоційного стану, формує відчуття впевненості у собі.

Варто також не забувати про те, що навіть не максимальні за навантаженням, але регулярні заняття фізичною культурою зміцнюють опорно-руховий апарат, розвивають координацію, підвищують загальний тонус організму. Також із допомогою них зможете уникнути депресії, зниження розумових здібностей, подалі від себе віддалити деменцію. Зрештою, навчитеся чітко планувати свій день, приділивши більше часу сім’ї і друзям.

Особливості фізичного навантаження різняться від віку, рівня підготовки організму, загального стану здоров’я. Тож насамперед потурбуйтеся про формування навичок занять фізичною культурою у дітей. Малеча, без сумніву, має займатися нею змалечку. Натомість дорослим необхідно поступово збільшувати фізичні навантаження.

Оптимальним варіантом є тривалі прогулянки на свіжому повітрі, активне дозвілля, виконання фізичних вправ удома. Хоча, звісно, не можна забувати і про басейн чи спортивний зал. Знижує ризик виникнення інфаркту чи респіраторних захворювань і скандинавська ходьба.

Одне слово, для того, аби фізичні вправи приносили задоволення, зміцнювали ваш організм, необхідно обрати такий вид активності, який саме вам до вподоби. Головне — регулярні систематичні і системні збалансовані фізичні навантаження.

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