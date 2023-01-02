Ідентифікатори форм для запиту про отримання витягу із реєстру страхувальників

Форма запиту про отримання витягу з реєстру страхувальників визначається Порядком надання інформації з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21 липня 2017 року за номером 651, постановою правління Пенсійного фонду України від 21 липня 2017 року за номером 16-1. Про це сказано у третьому абзаці пункту 2 розділу І згаданого порядку).

Згідно з пунктом 1 розділу ІІ порядку запит подається за формою №1-ЗРС (додаток 1 до порядку) одним із таких способів:

особисто платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або застрахованою особою чи уповноваженою на це особою до територіального органу Державної податкової служби України за основним місцем обліку платника єдиного внеску або до іншого контрольного органу;

надсилається поштою до контрольного органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску або до іншого контрольного органу;

в електронній формі засобами електронного зв’язку.

Платники єдиного внеску, які уклали з відповідним контрольним органом договір про визнання електронних документів, та/або застраховані особи можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням законів України «Про електронні довірчі послуги» та «Про електронні документи та електронний документообіг».

На вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр форм електронних документів розміщені електронні форми запиту, які формуються за ідентифікаторами форм:

F1303801 (для фізичних осіб),

J1303801 (для юридичних осіб).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області