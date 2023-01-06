Із початку року діє нова форма податкової декларації з плати за землю

Головне управління ДПС у Терн6опільській області інформує, що наказом Міністерства фінансів України від 18 лютого 2022 року за номером 83 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 березня 2022 року за номером 03/37639, затверджено нову редакцію податкової декларації з плати за землю. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Нова форма декларації розроблена на виконання Закону України від 30 листопада за 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», Указу Президента України від 29 квітня 2021 року за номером 180/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади», постанови Кабінету міністрів України від 31 жовтня 2018 року за номером 891 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2010 року за номером 1233, постанови Кабінету міністрів України від 28 липня 2021 року за номером 821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету міністрів України», пункту 50.4 статті 50 Податкового кодексу України.

Основні зміни, що містяться у новій формі декларації:

передбачена можливість зазначити код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) замість коду за КОАТУУ (рядок 7);

розширено перелік правовстановлюючих документів, які є підставою для оподаткування, зокрема, якими посвідчується право на земельні частки (паї) платника, виділені в натурі. Додано вид права за кодом 4 — право на земельну частку (пай) (колонка 3 розділу І);

для випадків володіння/користування земельними ділянками не повний календарний рік декларація містить такий показник як період володіння/користування земельною ділянкою (колонки 7—8 розділу І, колонки 8—9 розділу ІІ);

декларацію доповнено інформацією щодо:

— кодів за КОАТУУ (КАТОТТГ) адміністративно-територіальних одиниць та адреси місць розташування об’єктів оподаткування (колонки 10—11 розділу І, колонки 11—12 розділу ІІ);

— дати закінчення терміну дії договору оренди (колонка 7 розділу ІІ);

— строку користування податковою пільгою у звітному періоді (колонки 20—21 розділу І);

— деталізації нарахованих до збільшення сум податкового зобов’язання згідно з пунктом 50.4 статті 50 Податкового кодексу України (рядки 5.1, 5.2 розділу ІІІ).

Нова форма декларації застосовується з першого січня 2023 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області