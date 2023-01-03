Нюанси подання декларацій акцизного податку

Підпунктом 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу України (ПКУ) передбачено, що платниками акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є особа — суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів (окрім тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 49.1 статті 49 ПКУ податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контрольному органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Згідно з підпунктом 212.3.1 прим.1 пункту 212.3 статті 212 ПКУ особи — суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контрольними органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

Відповідно до першого абзацу пункту 2 розділу І Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року за номером 14, особи, визначені статтею 212 ПКУ як платники акцизного податку складають та подають декларацію акцизного податку.

Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ згаданого порядку декларація за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, подається платником щомісяця протягом двадцяти календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, до контрольного органу за місцем обліку такого платника. Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, має перебувати на обліку та подавати декларацію до контрольних органів за місцезнаходженням пунктів продажу товарів.

Пунктом 7 розділу ІV цього порядку передбачено заповнення, зокрема, платниками акцизного податку, визначеними підпунктом 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 ПКУ розділу Д «Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, а також виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах» декларації, в якому зазначаються податкові зобов’язання акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, розраховані окремо за кожним кодом території згідно з третім або додатковим (за наявності) рівнем Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року за номером 290 відповідного місця здійснення роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

Згідно з пунктом 10 розділу V порядку за номером 14 додаток 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» заповнюється під час здійснення роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями, окремо для кожної адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої знаходяться місця здійснення реалізації підакцизних товарів з обов’язковим зазначенням відповідного коду території.

Відповідно до підпункту 222.2.3 пункту 222.3 статті 222 ПКУ суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів на бюджетний рахунок територіальної громади, відкритий в Державній казначейській службі України для сплати акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Отже, суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має один або декілька пунктів продажу, які розташовані на території підпорядкованій одному органу місцевого самоврядування (один код території) складає та подає декларацію та заповнює один додаток 6 до декларації відповідно до цього коду території.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має декілька пунктів продажу товарів, які розташовані на територіях підпорядкованих різним органам самоврядування (різні коди територій), які обслуговуються різними контрольними органами, складає та подає декларації до кожного контрольного органу та заповнює додатки 6 до декларації окремо за кожним кодом території згідно з третім або додатковим (за наявності) рівнем коду території адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої знаходяться місця здійснення реалізації підакцизних товарів.

Якщо у суб’єкта господарювання пункти продажу розташовані в декількох органах самоврядування (різні коди територій), які обслуговуються одним контрольним органом, то платник подає до такого контрольного органу одну декларацію з кількістю додатків 6, що відповідає кількості кодів територій окремо за кожним кодом території згідно з третім або додатковим (за наявності) рівнем коду території адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої знаходяться місця здійснення реалізації підакцизних товарів.

При цьому тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за номером 64/2022, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року за номером 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей відповідно до пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області