Оскарження отриманого під час воєнного стану рішення податківців

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує, що при отриманні в період дії воєнного стану на території України податкового повідомлення-рішення (ППР) платник податків може подати до ДПС скаргу протягом десятьох робочих днів, що настають за днем отримання платником податків ППР за результатами камеральних, документальних позапланових або фактичних перевірок, поновлення перебігу строків проведення яких встановлено підпунктом 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ). Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Якщо відповідно до ПКУ контрольний орган самостійно визначає грошове зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із порушенням податкового законодавства, такий платник податків має право на адміністративне оскарження рішень контрольного органу протягом тридцяти календарних днів, що настають за днем надходження ППР контрольного органу (пункт 56.12 статті 56 ПКУ).

Разом із цим, протягом шістьох місяців із дати закінчення строку, встановленого першим абзацом пункту 56.3 статті 56 ПКУ (10 робочих днів), платник податків має право подати скаргу разом із клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин його пропуску (за наявності). У скарзі може міститися клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку. ДПС, розглядаючи клопотання платника податків, поновлює пропущений строк на подання скарги в адміністративному порядку, якщо визнає причини його пропуску поважними.

Строки подання скарги на ППР або будь-яке інше рішення контрольного органу можуть бути продовжені за правилами і на підставах, визначених пунктом 102.6 статті 102 ПКУ.

Меню «Листування з ДПС» приватної частини електронного кабінету дозволяє платнику надіслати скаргу до ДПС.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області