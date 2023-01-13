Основне джерело наповнення місцевих бюджетів

Як повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області, торік до зведеного бюджету надійшло понад сім мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб. Левову частку загальних надходжень, що становить трохи більше 5,5 мільярда гривень, перераховано до місцевих бюджетів.

Це на 38,5 відсотка або на понад 1,5 мільярда більше за надходження цього податку у 2021 році.

Варто зазначити, що податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів, а відповідно — фінансового забезпечення територіальних громад, розвитку їхньої інфраструктури. Запорукою позитивної динаміки у сплаті ПДФО є сумлінне ставлення більшості представників бізнесу Тернопільщини до офіційного працевлаштування та своєчасного перерахування податків і зборів із заробітної плати.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області