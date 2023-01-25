Особливості сплати та декларування акцизного податку виробниками та імпортерами сигарил у 2023 році

Пунктом 10 статті 11 Закону України від 3 листопада 2022 року за номером 2710-IX «Про Державний бюджет України на 2023 рік» визначено, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2023 рік у частині доходів є 100 відсотків надходжень акцизного податку з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України сигарил понад загальний обсяг, визначений в сумі 831 мільйон гривень, виключно за умови внесення змін до Податкового кодексу України (ПКУ) щодо удосконалення оподаткування акцизним податком сигарил, які наберуть чинності у 2023 році. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

На сьогодні відповідні зміни до ПКУ не внесені. Водночас Міністерством фінансів України надано доручення Державній казначейській службі за кодами класифікації доходів бюджету (ККДБ) 14020600 та 14030600 «Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах» відкрити окремі рахунки для ведення аналітичного обліку надходжень акцизного податку із сигарил згідно з пунктом 5 наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року за номером 11 «Про бюджетну класифікацію».

Для відображення надходжень акцизного податку із сигарил Державною казначейською службою відкриті відповідні рахунки за ККДБ 14020601 та 14030601. Отже, у 2023 році сплата акцизного податку із сигарил повинна здійснюватися на зазначені вище рахунки.

Діюча форма декларації акцизного податку не передбачає відображення сум податкових зобов’язань окремо по видах тютюнових виробів (рядки Б 12 та Б 13 розділу Б декларації).

При поданні декларації виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів, рекомендовано в додатку 10 «Зразок доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу» до декларації розшифровувати дані, наведені у рядках Б 12 та Б 13 розділу Б декларації, зокрема:

по рядку Б 12 розділу Б декларації — щодо суми податкових зобов’язань, що підлягає нарахуванню з вироблених підакцизних товарів, окремо по сигарилах та окремо по інших тютюнових виробах, рідинах, що використовуються в електронних сигаретах, тютюну;

по рядку Б 13 розділу Б декларації — щодо суми податкових зобов’язань, що підлягає нарахуванню з ввезених підакцизних товарів, окремо по сигарилах та окремо по інших тютюнових виробах, рідинах, що використовуються в електронних сигаретах, тютюну.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області