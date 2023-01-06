Перше подання звіту про контрольовані іноземні компанії

Відповідно до підпункту 39 прим.2.5.1 пункту 39 прим.2.5 статті 39 прим.2 Податкового кодексу України (ПКУ) для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої іноземної компанії (КІК) звітним (податковим) періодом є календарний рік або інший звітний період контрольованої іноземної компанії, що закінчується протягом календарного року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 39 прим.2.5.2 пункту 39 прим.2.5 статті 39 прим.2 ПКУ визначено, що контролюючі особи зобов’язані подавати звіт про КІК до контрольного органу одночасно з поданням, зокрема, податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та кваліфікованого електронного підпису.

Вперше звіти про КІК будуть подаватися за 2022 рік разом з декларацією за 2023 рік. При цьому штрафні санкції та пеня до звітності КІК за 2022-й та 2023-й роки не застосовуватимуться.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області