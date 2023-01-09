Подання заяви для включення до реєстру волонтерів антитерористичної операції

Відповідно до пункту 2 прим.1 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України від 5 липня 2012 року за номером 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (у редакції Закону України від 16 листопада 2022 року за номером 2757-ІХ, який набрав чинності 11 грудня 2022 року, реєстр волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації формується і ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та оприлюднюється на його офіційному вебсайті. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок формування та ведення реєстру волонтерів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Для включення до реєстру волонтерів благодійник-фізична особа подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у паперовій або електронній формі (в тому числі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг) заяву із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих у банках на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, та реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті). Включення до реєстру волонтерів здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.

Витребування інших відомостей та документів, не передбачених пунктом 2 прим.1 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону за номером 5073, забороняється.

Тобто Законом за номером 2757-ІХ відмінено подання разом із заявою копії документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті) та довідки з банку щодо відкриття на ім’я такого волонтера рахунку, призначеного для здійснення благодійної діяльності.

Реквізити рахунків, відкритих у банках на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, та реєстраційного номера облікової картки платника податків/серії (за наявності) та номера паспорта, зазначаються безпосередньо у заяві.

Отже, фізичним особам-благодійникам для включення до реєстру волонтерів достатньо подати до контрольного органу лише заяву про включення до реєстру волонтерів.

ДПС наразі здійснює заходи для створення можливості подання такої заяви в електронній формі.

До доопрацювання відповідного програмного забезпечення заяви подаються в паперовій формі, за формою №1-РВ із позначкою «Включення до реєстру», встановленою Порядком формування та ведення реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, затвердженим наказом міністерства фінансів України від 30 жовтня 2014 року за номером 1089.

При цьому, з метою забезпечення дотримання положень Закону за номером 2757, контрольні органи приймають заяви, подані у паперовій формі, без додатків.

Державна податкова служба створює та адмініструє реєстр волонтерів в електронній формі та щодекади оприлюднює на вебпорталі ДПС (www.tax.gov.ua) відомості з реєстру волонтерів.

Водночас у період дії воєнного стану обмежено доступ до публічних електронних реєстрів, розміщених на вебпорталі ДПС, відповідно до підпункту 4 пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 12 березня 2022 року за номером 263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області