Порушників позбавили ліцензій

Шістнадцять підприємств-виробників підакцизної продукції, які є платниками акцизного податку до Державного бюджету України, здійснюють діяльність на Тернопільщині. Торік вони сплатили до державної скарбниці 57,8мільйона гривень акцизного податку.

У 2022-му році податківці Тернопільщини провели213 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Відтак до порушників застосували фінансові санкції на суму майже 26 мільйонів гривень.

Після проведених перевірок встановлено 264 порушення законодавства, що регулює виробництво та обіг підакцизних товарів, чи їх реалізацію. Так, у 47-ми випадках зафіксовано роздрібну торгівлю тютюновими виробами з полиць самообслуговування, у 45-ти — не видача розрахункового документа та не забезпечення ведення належного обліку товарних запасів. А у 43-ох — реалізація продукції без зазначення коду товарної продукції згідно з УКТЗЕД. Нарешті, ще у 34-х випадках торгували алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені оптово-відпускні або роздрібні тощо.

Загалом у 2022-му році анульовано 436 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 329 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

На початок січня цього року кількість чинних ліцензій становить 4514. Із них — 2433 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2081 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області