Порядок оподаткування ПДФО допомоги на поховання

Відповідно до підпункту «б» підпункту 165.1.22 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України (ПКУ) до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платнику податку роботодавцем такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійний розмір суми, визначеної у першому абзаці підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ (у 2021 році — 6360,00 грн, у 2022-му — 6940,00 грн, у 2023-му — 7520,00 гривень). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Сума перевищення за її наявності остаточно оподатковується під час нарахування (виплати, надання).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області