Повернули заборговану зарплату

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Впродовж 2022 року його фахівці приділяли окрему увагу легальному оформленню найманої праці, виплаті заробітної плати працівникам у належному та повному обсязі, перерахунку відповідних податків до бюджетів.

Так, із керівниками 102-х підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати та податкових платежів, провели роз’яснювальну роботу. Після цього 98 боржників виплатили понад 18 мільйонів гривень заборгованої заробітної плати. До бюджету додатково надійшло 3,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 8,9 мільйона єдиного внеску.

Оскільки податок на доходи — основний бюджетоформуючий платіж місцевих скарбниць, до контролю за дотриманням законодавства про оплату праці залучаються й органи місцевого самоврядування. Так, торік ГУ ДПС в області спільно з органами місцевого самоврядування провели роз’яснювальну роботу з керівниками 161-го підприємства, де заробітна плата виплачувалася в мінімальному чи нижче розмірі. Результатом стало підвищення рівня виплати заробітної плати 142-х із них. Тож додаткові надходження до бюджетів склали 3,9 мільйона гривень, з яких 1,9 мільйона податку на доходи фізичних осіб та два мільйони єдиного внеску.

Доцільність підвищення оплати праці роз’яснили представникам 820-ти підприємств та організацій області. Відтак 769 із них підвищили рівень виплати заробітної плати. Тож бюджети отримали 15,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 13,7 мільйона єдиного внеску.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області