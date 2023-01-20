Право одноразового (спеціального) добровільного декларування наявної готівки

Відповідно до підпункту «г» пункту 5 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) об’єктами декларування не можуть бути, зокрема, кошти в національній та іноземній валютах, які на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації перебувають у готівковій формі. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Разом із тим, пунктом 9 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ передбачено, що для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування декларант має розмістити кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі та/або банківських металах на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України до подання декларації.

Декларант із метою забезпечення виконання положень пункту 9 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ звертається до банку для відкриття спеціального рахунку. Порядок відкриття, закриття, зарахування коштів на спеціальний рахунок і здійснення контролю за операціями за таким рахунком встановлюються Національним банком України.

Таким чином, декларант, який бажає задекларувати кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі, повинен до подання декларації розмістити такі кошти на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області