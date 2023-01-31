Продемонстрували силу волі і незламність духу

Із трьома нагородами завершила минулої суботи в італійському Удіне XVI Зимовий юнацький олімпійський фестиваль збірна України. І дві з них виявилося до снаги завоювати студентці фахового коледжу економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету Олександрі Меркушиній.

Не можна не зазначити, що честь вітчизняної команди на найпрестижнішому молодіжному форумі захищали 27 атлетів, які продемонстрували свою майстерність у дев’ятьох видах спорту. Серед них і тернопільські спортсмени — біатлоністка з Копичинців Тетяна Тарасюк, яка нині займається у Тернопільській ОШВСМ, і лижні двоєборці з Кременця Руслан Шуманський та Максим Прокопюк.

У Національному олімпійському комітеті України переконані, що в надскладних нинішніх умовах українські юні атлети у суперечці з однолітками із 47-ми країн Старого світу продемонстрували справжню стійкість, силу волі та незламність духу. За історію виступів на зимових фестивалях, які започатковані 1993 року, більше медалей нашій збірній завойовувати не вдавалося.

Що ж стосується згаданої вже вісімнадцятирічної Олександри Меркушиної, яка після років тренувань на навчально-спортивній базі у Підгородньому поблизу Тернополя разом із батьками-тренерами Іриною та Олегом Меркушиними переїхала на Закарпаття, для початку дівчина завоювала титул переможниці у спринті. Медалі ж за третє місце удостоєна за підсумками індивідуальної гонки.

У спринті, до речі, підсумкова вісімнадцята позиція дісталася Тетяні Тарасюк, якою опікуються Назар Бурик і мама Людмила Сагайдак. Як могли, старалися і кременецькі двоєборці. Після стрибків зі 100-метрового трампліна і гонки за системою Гундерсена Руслан Шуманський посів шістнадцяте місце, Максим Прокопюк — 24-те.

Своє ім’я до історії зимових фестивалів вписала і шістнадцятирічна спортсменка з Івано-Франківської області Наталія Казюк. Змагання із фристайлу, до речі, на зимових фестивалях проводилися вперше. Дівчина завоювала «бронзу» у дисципліні біг-ейр.

Мали шанс піднятися на п’єдестал пошани і деякі інші українські спортсмени. Відразу за призерами у шорт-треці на дистанції 1000 метрів, скажімо, фінішував Володимир Мельник із Харкова, чия ковзанка нині пошкоджена ворогом. А у сноуборді Елеонора Павлюк спочатку стала четвертою в індивідуальній першості паралельного гігантського слалому, а пізніше — у змішаних парах разом із Михайлом Кабалюком.

На фото: щаслива Олександра МЕРКУШИНА.

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