Що необхідно враховувати із початку нового року при програмуванні найменування підакцизного товару

Із першого січня 2023 року почали діяти нові коди згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) версії 2022 року, запроваджені Законом України від 19 жовтня 2022 року за номером 2697-IX «Про Митний тариф України». При цьому, коди УКТ ЗЕД, затверджені Законом України від 4 червня 2020 року за номером 674-IX «Про Митний тариф України» втратили чинність так само із першого січня 2023 року.

Оскільки окремі позиції кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2022 року) зазнали змін у порівнянні з кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), чинними до 31 грудня 2022 року (включно), то наказом Державної митної служби України від 23 листопада 2022 року за номером 513, (набув чинності із першого січня 2023 року) затверджено Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2017 року до УКТ ЗЕД версії 2022 року.

У зв’язку із сказаним, суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО) або програмних РРО (ПРРО) під час торгівлі підакцизними товарами зобов’язані дотримуватися вимог пункту 11 статті 3 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненням в частині використання режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості, а також із зазначенням цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку (серія та номер) при роздрібній торгівлі алкогольними напоями.

При програмуванні найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД суб’єктам господарювання слід враховувати інформацію, яка вказана у супровідному документі (податковій накладній) постачальника при придбанні такого товару.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області