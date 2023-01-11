Що включає загальний оподатковуваний дохід платника ПДФО

Відповідно до підпункту 164.1.1 пункту 164.1 статті 164 Податкового кодексу України (ПКУ) загальний оподатковуваний дохід платника податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) складається з доходів, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), доходів, які оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного доходу, та доходів, які оподатковуються за іншими правилами, визначеними ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Загальний місячний оподатковуваний дохід складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового місяця (підпункт 164.1.2 пункту 164.1 статті 164 ПКУ).

Загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності згідно із статтею 177 ПКУ, та доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно із статтею 178 ПКУ (підпункт 164.1.3 пункту 164.1 статті 1664 ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області