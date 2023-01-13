Задля якісної та оперативної комунікації із громадськістю та бізнес-спільнотами й асоціаціями, які представляють інтереси платників податків, у головному управлінні ДПС у Тернопільській області діє комунікаційна податкова платформа. Ця платформа — це відкритий майданчик для спілкування з представниками асоціацій, професійних об’єднань, які захищають інтереси платників податків, а також народних обранців і членів консультативно-дорадчих й інших допоміжних органів, які представляють позицію громад.

Такий формат співпраці пришвидшить вирішення актуальних питань та прийняття відповідних управлінських рішень.

Тож податківці запрошують бізнес-спільноту до активного спілкування через комунікаційну податкову платформу за наявності нагальних питань.

Електронна адреса для звернень: tr.ikc@tax.gov.ua

Саме на цю електронну скриньку можна надсилати запити або звернення, в яких необхідно викласти зміст питання, що потребує вирішення. Після отримання листа з вами зв’яжеться координатор платформи для визначення формату відповіді чи дати проведення зустрічі з відповідальними особами профільних структурних підрозділів головного управління ДПС у Тернопільській області.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області