Відображення «нульової» спадщини у декларації про майновий стан і доходи

Порядок подання фізичними особами — платниками податку на доходи фізичних осіб податкової декларації про майновий стан і доходи встановлений статтею 179 Податкового кодексу України (ПКУ), згідно з пунктом 179.1 якої платник податку зобов’язаний подавати декларацію відповідно до ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Форма декларації та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджені наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 травня 2022 року за номером 143).

Декларація складається з восьми розділів та передбачає відображення платником податку, зокрема, даних щодо доходів, які включаються та не включаються до загального річного оподатковуваного доходу, у разі отримання ним таких доходів.

Згідно з пунктом 164.2 статті 164 ПКУ дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV ПКУ, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Відповідно до пункту 174.2 статті 174 ПКУ для оподаткування визначених ПКУ об’єктів спадщини з урахуванням статусу податкового резидента/нерезидента спадкоємця та спадкодавця та ступеня їх споріднення застосовуються такі ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО):

нульова;

визначена пунктом 167.2 статті 167 ПКУ (5 відсотків);

визначена у пункті 167.1 статті 167 ПКУ (18 відсотків).

Отже, дохід, який оподатковується за нульовою ставкою ПДФО включається до загального річного оподатковуваного доходу.

Згідно з підпунктом 11 пункту 2 розділу ІІІ згаданої інструкції сума доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV ПКУ, розмір якого визначається згідно зі статтею 174 розділу IV ПКУ, вказується у рядку 10.9 декларації.

Враховуючи сказане, платник податку у разі наявності підстав для подання декларації відображає дохід у вигляді спадщини (подарунку), який оподатковується за нульовою ставкою ПДФО, у рядку 10.9 декларації.

Водночас пунктом 179.2 статті 179 ПКУ визначені випадки, в яких обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і декларація не подається.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області