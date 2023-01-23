Закарпатські звитяги над однолітками

Минулого тижня в Ужгороді відбувся відкритий турнір із греко-римської боротьби «ЖМЕНЬКО-MEMORIAL». Участь у ньому взяли майже три сотні юнаків віком до п’ятнадцяти і сімнадцяти років із багатьох куточків нашої держави.

Серед них — і вихованці Тернопільської КДЮСШ міської ради із цього виду єдиноборств та обласної школи вищої спортивної майстерності. У суперечці молодших, чия вага не перевищує 48 кілограмів, не було рівних учню школи-ліцею №6 імені Н. Яремчука Владиславові Кротюку.

А після баталій старших відразу двоє наших земляків удостоїлися честі піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани. У ваговій категорії до 45 кілограмів тріумфував Назар Бабінський із ЗОШ №17. А серед атлетів вагою до 71 кілограма аналогічного успіху домігся бронзовий призер торішнього чемпіонату Європи у Румунії Максим Радик із Великоберезовицької ЗОШ. Третє ж місце у ваговій категорії до 65 кілограмів за підсумками турніру в Ужгороді завоював Максим Ратушняк із ЗОШ №16.

Молоді тернопільські борці займаються під керівництвом заслужених тренерів України Андрія Телебана і Віталія Ліщинського та майстра спорту Володимира Лучанка.

На фото: тернопільські борці після завершення церемонії нагородження.

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