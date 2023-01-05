Зміни до Податкового кодексу щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України

3 січня 2023 року набрав чинності Закон України від 13 грудня 2022 року за номером 2836-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України», яким внесено зміни, зокрема, до Податкового кодексу України (ПКУ), Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального». Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зміни до ПКУ, зокрема, передбачають:

Щодо ПДВ:

тимчасове, на період дії воєнного стану на території України, але не довше ніж до першого травня 2023 року, звільнення від оподаткування ПДВ операцій із ввезення, переміщення (пересилання) у міжнародних поштових та експрес відправленнях на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, визначених пунктом 9²¹ розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України та операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, визначених пунктом 9²³ розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України, що безоплатно надаються Енергетичним співтовариством як допомога на користь суб’єктів господарювання, що мають ліцензії на окремі види господарської діяльності на ринку електричної енергії (виробництво електричної енергії, передача електричної енергії, розподіл електричної енергії), та ввозяться такими суб’єктами на митну територію України для цілей відновлення та ремонту інфраструктури таких підприємств за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі за умови передачі таких товарів отримувачам не пізніше 45-ти календарних днів із дня завершення митного оформлення таких товарів, а у разі якщо щодо таких товарів після завершення їх митного оформлення здійснювалося на території України підтверджене документально технічне обслуговування та/або ремонт — не пізніше 90 календарних днів із дня завершення їх митного оформлення;

звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України товарів (окрім товарів за товарними позиціями 2203—2208, 2401—2403 та кодами 2103 90 30 00, 2106 90, 3824 99 96 20 згідно з УКТ ЗЕД) громадськими об’єднаннями та/або благодійними організаціями, включеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для подальшої їх безоплатної (без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації) передачі такими особами Збройним силам України та добровольчим формуванням територіальних громад, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам;

виключення з переліку, за яким зупиняється перебіг строків, визначених, зокрема, податковим законодавством, строків подання та розгляду скарг на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, передбачених підпунктом 56.23.3 пункту 56.23 статті 56 ПКУ.

Щодо акцизного податку:

звільнення від оподаткування акцизним податком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29—2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства, які експортуються цими підприємствами;

звільнення від оподаткування акцизним податком операцій із ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України товарів, що класифікуються за кодами 8702 10 19 10, 8702 10 19 90, 8702 90 11 00, 8702 90 19 00, 8703, 8704 згідно з УКТ ЗЕД, у разі якщо такі операції здійснюються громадськими об’єднаннями та/або благодійними організаціями, включеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для подальшої їх добровільної передачі такими особами Збройним силам України та добровольчим формуванням територіальних громад, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам без попереднього або наступного відшкодування їх вартості. Такі товари мають бути передані отримувачам, не пізніше 45-ти календарних днів із дня завершення їх митного оформлення, а у разі якщо щодо таких товарів після завершення їх митного оформлення здійснювалося на території України підтверджене документально технічне обслуговування та/або ремонт — не пізніше 90 календарних днів із дня завершення їх митного оформлення;

доповнення критеріїв, передбачених підпунктом 14.1.6 пункту 14.1 статті 14 ПКУ щодо визначення акцизного складу. А саме, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України та протягом тридцяти днів із дня його припинення або скасування, не є акцизним складом приміщення або територія, у тому числі платника акцизного податку з реалізації пального, у кожному (на кожній) з яких загальна місткість розташованих ємностей для зберігання пального, яке використовується виключно для заправлення електрогенераторних установок, не перевищує 2000 літрів, та приміщення або територія, у тому числі платника акцизного податку з реалізації пального, у кожному (на кожній) з яких загальна місткість розташованих ємностей для зберігання пального, яке використовується виключно для заправлення електрогенераторних установок, не перевищує 2000 літрів, та одночасно зберігається або реалізується пальне у споживчій тарі ємністю до п’ятьох літрів включно, отримане від виробника або особи, яка здійснила його розлив у таку тару.

Щодо екологічного податку:

тимчасово, на період дії воєнного стану на території України та протягом тридцяти днів із дня його припинення або скасування, для цілей застосування розділу VIII ПКУ не вважаються стаціонарними джерелами забруднення у значенні, наведеному у підпункті 14.1.230 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, електрогенераторні установки, що класифікуються за кодом 8502 згідно з УКТ ЗЕД.

Зміни до Закону за номером 481, зокрема, передбачають:

право, на період дії воєнного стану на території України та протягом тридцяти днів із дня його припинення або скасування, зберігати суб’єктом господарювання пальне, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі до 2000 літрів на кожному об’єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензії на право зберігання пального, результатів надання інших адміністративних послуг);

зберігання пального, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі понад 2000 літрів на кожному об’єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, здійснюється суб’єктом господарювання на підставі безоплатного подання до територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, декларації про провадження господарської діяльності із зберігання пального.

З оновленою редакцією тексту ПКУ та Закону за номером 481 можна ознайомитися у розділі «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.tax.gov.ua).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області