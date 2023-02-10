Нагорода з країни тюльпанів

Непересічна спортивна подія нещодавно відбулася у Нідерландах. Майже шість із половиною сотень бійців із вісімнадцяти держав зібралися у місті Хелмонд Країни тюльпанів, аби визначити лауреатів міжнародного турніру з таеквондо.

Не можна не зазначити, що свою майстерність продемонстрували юніори, молоді атлети і дорослі в А, В і С класах у категоріях спарингу та паттерінгу.

Успішно виступили українські атлети. Дев’ять завойованих золотих медалей, по п’ять срібних і бронзових дозволили нашим співвітчизникам завоювати третє загальнокомандне місце.

У складі збірної України змагався і тернопільський спортсмен та тренер Олександр Катернюк, який представляв обласний осередок всеукраїнського Союзу таеквондо. У суперечці дорослих другого дану наш земляк став третім у категорії формальні вправи.

На фото: наш земляк Олександр КАТЕРНЮК на третій сходинці п’єдесталу пошани.

Фото із соціальних мереж