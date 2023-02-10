Не старіють душею ветерани

Визначилися лауреати цьогорічного чемпіонату Тернопільської області з футзалу серед ветеранів, старших за шістдесят років. За нагороди сперечалися п’ять колективів прихильників шкіряного м’яча.

Перемога «Євроінтер’єру» з обласного центру більшістю сприйнялася, як закономірна. Адже у складі переможців витупали такі відомі майстри тернопільського футболу, як Ігор Яворський, Володимир Венгринович, Роман Мацюпа, Ігор Біскуп, Анатолій Назаренко та інші.

Головними конкурентами майбутніх тріумфаторів стали ветерани теребовлянської «Ниви». Поєдинок останнього туру між ними завершився «сухою» перемогою тернопільців із рахунком 4:0. У кожному із таймів вони забили по два голи.

Натомість у завершальному матчі чемпіонату зійшлися колективи зі Скалата і Ланівців. У випадку перемоги останніх відразу три команди могли завершити турнір із трьома набраними очками. І для визначення бронзового призера довелося би рахувати різницю забитих і пропущених м’ячів.

Утім, гравці позбавили організаторів зайвих клопотів. Результативну атаку у складі ветеранів Скалатської ТГ, яка і принесла їм «бронзу», до речі, розпочав воротар, який перед тим урятував своїх партнерів від, здавалося, неминучого голу.

Тож чемпіонами області з футзалу серед ветеранів, старших шістдесяти років, стали Ігор Яворський, Володимир Венгринович, Роман Мацюпа, Ігор Біскуп, Анатолій Назаренко, Ярослав Рикун, Іван Школяр, Анатолій Яцина, Борис Щавурський, Юрій Губаренко та Ярослав Торський. Їхніми діями на майданчику керував Михайло Данилюк.

Минулої ж неділі 5 лютого, розпочався футзальний чемпіонат області серед ветеранів, старших 55-ти років.

На фото: чемпіони області з футзалу серед ветеранів віком понад шістдесят років.

Фото із соціальних мереж