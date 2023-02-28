Економіка, Новини, Тернопіль

Поповнили скарбниці місцевих громад

28.02.202328.02.2023Автор Богдан Дікальчук
Поповнили скарбниці місцевих громад

Упродовж січня цього року платники податків сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 35,6 мільйона гривень плати за землю. Це перевищило торішні січневі надходження на 9,3 мільйона.

Більша частина з них — внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували з початку року 27,7 мільйона гривень плати за землю, що на 4,1 мільйона більше, ніж за перший місяць 2022 року.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 7,9 мільйона гривень плати за землю. Це на 5,2 мільйона більше, ніж торік у січні.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області