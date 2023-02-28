Упродовж січня цього року платники податків сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 35,6 мільйона гривень плати за землю. Це перевищило торішні січневі надходження на 9,3 мільйона.

Більша частина з них — внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували з початку року 27,7 мільйона гривень плати за землю, що на 4,1 мільйона більше, ніж за перший місяць 2022 року.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 7,9 мільйона гривень плати за землю. Це на 5,2 мільйона більше, ніж торік у січні.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області