Позитивна динаміка сплати ПДФО

Упродовж січня цього року від платників області до зведеного бюджету надійшло 539,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно із січнем 2022 року надходження зросли на 52 відсотки або ж на 184,5 мільйона гривень.

Левову частку загальних надходжень, що становить 425,3 мільйона гривень, перераховано до місцевих бюджетів. Це на 146 мільйонів більше за надходження цього податку в січні минулого року. Ще 114 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб отримав державний бюджет.

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області зазначили, що податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів, а відповідно — фінансового забезпечення територіальних громад, розвитку їхньої інфраструктури. Запорукою позитивної динаміки у сплаті ПДФО є сумлінне ставлення більшості представників бізнесу Тернопільщини до офіційного працевлаштування та своєчасного перерахування податків і зборів із заробітної плати.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області