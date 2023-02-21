Роздрібний продаж підакцизних товарів поповнив місцеві і державний бюджет

Упродовж січня цього року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 8,2 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Зокрема, 5,8 мільйона надійшло від продажу алкогольних напоїв, два мільйони — від продажу пива та понад 350 тисяч гривень — від реалізації тютюнових виробів.

Податківці нагадали, що відповідно до норм бюджетного кодексу акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зараховується до міських, селищних, сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Ставка цього податку визначена в розмірі п’ять відсотків із кожної одиниці проданої алкогольної продукції чи тютюнового виробу.

До державного ж бюджету суб’єкти господарювання області за перший місяць року спрямували 7,9 мільйона гривень акцизного податку — втричі більше очікуваної суми надходжень.

Структуру податку до державного бюджету складають надходження:

— від виробництва горілчаної продукції — 6,7 мільйона гривень чи 84,9 відсотка;

— від виробництва пива — 1,2 мільйона гривень або 15,1 відсотка.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області