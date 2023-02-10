Справи газетярські: що читає Тернопільщина?

Віроломний напад росії на Україну не міг не позначитися на всіх, без винятку, сферах нашого життя. Для українців нині головне — згуртуватися, аби вигнати ворога з рідної землі.

З урахуванням цієї обставини ось уже майже рік розпочинають кожний свій робочий день і представники вітчизняних друкованих засобів масової інформації. Донести до співвітчизників усю правду про, здавалося, немислимі на початку третього десятиріччя двадцять першого століття «содом і гоморру», влаштовані підступними орками лишень через те, що миролюбному і вільному за своєю суттю народу не пощастило з географічним сусідством із ними, — у цьому, без сумніву, вбачають своє головне завдання журналісти.

Нинішні гіркі реалії, звісно ж, не могли не позначитися на тиражах місцевих видань. Немає вже газет, які ми звикли називати районними, у Гусятині, Бережанах, Козовій. Що там казати, коли, за даними обласної організації Національної спілки журналістів України, понад п’ятдесят відсотків згаданих друкованих засобів масової інформації призупинили регулярний вихід у паперовому варіанті. Похвалитися протилежним (якщо, звісно, це словосполучення за такої ситуації доречне) можуть хіба газети, які виходять у Чорткові, Шумську, Бучачі, Теребовлі…

Донести свою думку можна, без сумніву, і через популярні нині соціальні мережі. Ось тільки наші земляки звикли саме до видань, які, так би мовити, можна потримати у руках. Перечитати їх у вихідні, коли після звичних господарських клопотів з’явиться вільна хвилина.

Аналогічна загалом ситуація і з газетами, які тиражуються у Тернополі. Хтось оголосив про припинення виходу у друкованому варіанті, хтось — про можливість ознайомлення з їхньою творчістю у соціальних мережах як, приміром, це зробили «Наш день», «Номер один» та інші. А тиражі більшості із тих, хто нині виходить у світ, знову зменшилися.

Однак, шановні читачі, маєте знати, що журналісти нашого видання намагаються докласти максимальних зусиль для того, аби друковане слово і надалі надходило до ваших домівок. Тож щира подяка всім, хто передплатив «Вільне життя плюс» і «Домашню газету», проавансувавши таким чином їхній вихід, і тим, хто купує наші газети через мережу приватних розповсюджувачів.

Ви і далі, будьте певні, матимете можливість регулярно знайомитися із публікаціями улюблених «Калини», «Розмаїтої середи», «Бібліотечки «ВЖ плюс», злободенними матеріалами на політичну тематику «Пером публіциста», рубрик «Гострим пером», «Тернопільський альманах», «Таке може бути?», «Кухня пана Юзека», нарешті, із рецептами страв, приготувавши які, не соромно буде запросити навіть найвибагливіших гостей. Щодо накладів місцевих видань, які виходять у Тернополі, то ознайомитися з ними ви традиційно можете із пропонованої таблиці:

Фото із вільних джерел