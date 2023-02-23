Тільки за січень анулювали 67 ліцензій

На Тернопільщині здійснюють діяльність шістнадцять підприємств-виробників підакцизної продукції, які є платниками акцизного податку до Державного бюджету України. Впродовж січня цього року вони сплатили до державної скарбниці майже 7,9 мільйона гривень акцизного податку.

Щодо роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, то у січні податківці Тернопільщини провели 21-ну перевірку суб’єктів господарювання, які здійснюють таку діяльність. За їхніми підсумками встановлено 26 порушень. Найчастіше вони стосувалися реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка (сім), а також роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування. Останніх виявили п’ять. До порушників застосували фінансові санкції на суму 227, 9 тисячі гривень.

Окрім цього, у січні анульовано 36 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 31-ну — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

На початок лютого цього року кількість діючих ліцензій становить 4490. Із них 2313 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2077 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області