Усе більше бізнесменів використовують ПРРО

Станом на початок лютого на території Тернопільської області зареєстровано 9764 реєстраторів розрахункових операцій. Зокрема, 4027 класичних та 5737 програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Так, програмні РРО для проведення готівкових розрахунків на Тернопільщині використовують все більше представників бізнесу — 4187 приватних підприємців та 135 юридичних осіб. У січні цього року платниками податків зареєстровано 153 програмних РРО, скасовано ж — 81.

Окрім програмних реєстраторів розрахункових операцій, бізнес Тернопільщини у своїй роботі використовує також і класичні касові апарати. Так, станом на початок лютого РРО на Тернопільщині використовують 423 юридичні особи та 2361 фізична особа.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області