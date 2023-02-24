Визначення з початку року кола платників акцизного податку з роздрібної торгівлі тютюновими виробами

Із внесенням змін до Бюджетного кодексу України з першого травня 2022 року набули чинності окремі норми Закону України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» у частині перенесення на виробників та імпортерів обов’язку сплачувати 5 відсотків акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 40 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України тимчасово, до першого січня 2023 року, сплата акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), вироблених до першого квітня 2022 року, в тому числі іноземними виробниками, та не реалізованих кінцевим споживачам до першого квітня 2022 року, здійснюється у порядку та на умовах, що діяли до першого квітня 2022 року.

Враховуючи сказане, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі:

із тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах — сплачується виробниками та імпортерами при їх реалізації, починаючи з першого травня 2022 року;

тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, вироблених до першого квітня 2022 року, в тому числі іноземними виробниками, та не реалізованих кінцевим споживачам до першого квітня 2022 року, тимчасово, до першого січня 2023 року, здійснювався у порядку та на умовах, що діяли до першого квітня 2022 року та сплачується суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі з обсягів реалізованих підакцизних товарів.

Починаючи з 2023 року суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі (крім тих суб’єктів господарювання, що є виробниками або імпортерами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну) не є платниками акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну при реалізації таких товарів, що вироблені до першого квітня 2022 року і відповідно останній звітний період за який ними сплачується податок та відповідно за який подається декларація акцизного податку — грудень 2022 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області