Адміністративні послуги податківців

Протягом січня-лютого фахівці структурних підрозділів головного управління ДПС у Тернопільській області надали платникам 15091 адміністративну послугу. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Здебільшого жителі області зверталися до податкової, аби отримати картку платника податків або внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цією послугою скористалися 7240 жителів області. Другою за актуальністю залишається послуга видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, яку отримали 2667 осіб. Також значну кількість послуг було надано щодо отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та реєстрації платником єдиного податку, а це – 1659 та 865 адміністративних послуг відповідно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області