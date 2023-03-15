Акцизний податок від суб’єктів господарювання Тернопільщини

Упродовж січня-лютого цього року до місцевих бюджетів області надійшло 14,6 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Зокрема, 10,1 мільйона надійшло від продажу алкогольних напоїв, 3,9 мільйона — від продажу пива та 556,3 тисячі гривень — від реалізації тютюнових виробів.

Податківці нагадали, що відповідно до норм бюджетного кодексу акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зараховується до міських, селищних, сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Ставка цього податку визначена в розмірі 5 відсотків із кожної одиниці проданої алкогольної продукції чи тютюнового виробу.

До державного ж бюджету суб’єкти господарювання області за два місяці цього року спрямували 17,4 мільйона гривень акцизного податку, що у 2,5 рази більше очікуваної суми надходжень. Варто зазначити, що на території Тернопільської області здійснюють діяльність 16 підприємств-виробників підакцизної продукції, які є платниками акцизного податку до державного бюджету.

Структуру акцизного податку до державного бюджету складають надходження:

— від виробництва горілчаної продукції — 15,1 мільйона гривень;

— від виробництва пива — 2,2 мільйона гривень;

— від виробництва спирту – 13,3 тисячі гривень;

— від виробництва електроенергії – 3 тисячі гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області