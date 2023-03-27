Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Упродовж січня-лютого цього року власники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини понад 43 мільйони гривень. Це на 16,7 мільйона, або ж на 63,3 відсотка більше, ніж за аналогічний торішній період.

Основна сума сплаченого платежу припадає на власників нерухомості — юридичних осіб. Вони спрямували на розвиток територіальних громад краю 29,8 мільйона гривень податку на нерухоме майно, що на 5,3 мільйона більше, ніж у січні-лютому 2022 року.

Жителі області — фізичні особи перерахували за нерухомість протягом перших двох місяців року майже 13,3 мільйона гривень цього платежу. Торік сума була на 11,4 мільйона гривень меншою, тобто надходження податку на нерухомість від фізичних осіб зросли у сім разів.

Податківці також нагадали, що надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад. Ставку податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за один квадратний метр.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області