Поповнили бюджети територіальних громад платою за землю

Упродовж січня-лютого цього року платники податків області поповнили бюджети територіальних громад Тернопільщини на 76,5 мільйона гривень плати за землю. Це перевищило надходження за два торішні місяці на 18,3 мільйона.

Більша частина цього платежу — внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували з початку року 61,4 мільйона гривень плати за землю, що на 9,8 мільйона більше, ніж за січень-лютий 2022 року.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 15,1 мільйона гривень плати за землю. Це на 8,4 мільйона більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області